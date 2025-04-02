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В Минске задержаны десятки работников мошеннического кол-центра

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  • 2.04.2025, 14:26
  • 5,186
В Минске задержаны десятки работников мошеннического кол-центра

Изъяты деньги и дорогие авто.

Участники кол-центра, которые совершали преступления на территории России и Беларуси, задержаны в Минске, сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет «Зеркало».

«По линии противодействия киберпреступлениям вчера буквально были задержаны члены одной из преступных групп — это кол-центр, который был выявлен на территории Минска. Задержаны 37 человек, которые совершали мошенничества», — сказал Кубраков.

Уже изъяты значительные суммы денег, дорогостоящие автомобили.

По словам Кубракова, задержанные подозреваются в совершении более 100 преступлений на территории России и Беларуси. Расследование уголовных дел будет продолжаться.

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