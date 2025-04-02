ВСУ подорвали скопление российской пехоты прямо в трубе «Северский Донец — Донбасс» 5 2.04.2025, 14:32

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К россиянам прилетел FPV-дрон, подключенный через оптоволоконный кабель.

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по российским силам, укрывшимся в трубе водоканала «Северский Донец — Донбасс».

Удар был нанесен с помощью FPV-дрона с оптоволоконным управлением. Видео атаки опубликовано на официальной странице бригады в Facebook.

Согласно поступающей информации, вся штурмовая группа россиян погибла в полном составе. Российские военные использовали трубу как укрытие и пункт накопления пехоты на Краматорском направлении.

На видео видно, как дрон входит в отверстие трубы, проникает в ее глубину и взрывается прямо внутри укрытия.

Попытка российских солдат вновь использовать это укрытие оказалась для них фатальной.

Удар изнутри: бесперебойная связь в замкнутом пространстве

Командир разведывательного батальона бригады Иван Кириллив пояснил, что в этой операции применялся FPV-дрон, подключенный к оператору через оптоволоконный кабель.

Такая технология позволяет сохранить стабильную связь даже в замкнутых подземных пространствах, где радиосигнал теряется.

«Противник регулярно использует эти трубы, в том числе как эвакуационные маршруты. Но мы адаптировались — теперь мы можем доставать их даже там», — отметил Кириллив в интервью «АрмияTV».

Тактика из трубы — тренд российской армии

Использование подземных труб как каналов переброски и укрытия стало одной из характерных тактик российской армии. Еще в марте во время Курской кампании диверсионные группы РФ пытались проникнуть к украинским позициям по трубам магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Тогда одну из групп украинцы уничтожили с применением артиллерии и кассетных ракет HIMARS. Остальные диверсанты, находясь глубоко в трубе, задохнулись из-за нехватки воздуха и получили критические повреждения легких.

Похожая тактика использовалась и в боях за Авдеевку, что указывает на системное использование труб и коммуникационных тоннелей для переброски сил и укрытия от ударов.

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