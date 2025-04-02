Вучич рассказал о тайных переговорах с Путиным

Вучич рассказал о тайных переговорах с Путиным6
- 2.04.2025, 14:41
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Их вели как минимум два влиятельных мировых лидера.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что как минимум два влиятельных мировых лидера тайно встречались с Владимиром Путиным после начала войны в Украине. Об этом он рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу, не называя конкретных имен, пишет kasparov.ru.
Науфал предположил, что это могли быть премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые посещали Москву в 2024 году. Однако Вучич опроверг эту версию, намекнув, что участники переговоров публично критиковали действия России, но за кулисами вели диалог с Кремлем.
Сербский лидер утверждает, что последний раз виделся с Путиным в декабре 2021 года в Сочи. Тогда он заметил необычную деталь: ранее украинская тема занимала часы их переговоров, но в тот раз Путин уделил ей менее минуты. Это, по словам Вучича, стало для него сигналом: Россия готовится к войне.
Вучич подтвердил, что впервые с начала войны встретится с российским президентом 9 мая в Москве — на мероприятиях в честь Дня Победы.