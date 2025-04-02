Президент Финляндии назвал лучший способ остановить агрессивную войну России 2 2.04.2025, 14:50

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Александр Стубб

Нужный шаг уже сделан в Сенате США.

Без максимального давления Кремль продолжит свою тактику затягивания переговоров. Законопроект в Сенате США является правильным шагом.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Х (Twitter).

«Лучший способ остановить агрессивную войну России - максимально усилить давление на Москву», - написал он.

Он приветствовал двухпартийный пакет санкций, предложенный в Сенате США.

«Он амбициозен. Этот пакет в сочетании с четким сроком безоговорочного прекращения огня является шагом к справедливому и прочному миру», - добавил он.

По его мнению, без максимального давления Россия продолжит свою тактику проволочек, и война будет продолжаться в обозримом будущем.

Напомним, половина Сената США - 25 республиканцев и 25 демократов - объединились, чтобы предложить санкции, которые будут введены против России, если она откажется вести добросовестные переговоры о мире с Украиной.

Главные авторы законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, заявили, что законопроект введет первичные и вторичные санкции против России и организаций, поддерживающих российскую агрессию в Украине, если Москва не пойдет на переговоры или предпримет новые попытки подрыва суверенитета Украины после заключения любого мирного соглашения.

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