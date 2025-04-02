«Всех очень сильно люблю»: белорусы помогли земляку в Варшаве с пересадкой сердца 2.04.2025, 14:57

Долгое время он беспрерывно лежал в больницах, надеясь вылечить орган.

Илья Железняков родом из Гомеля. Сейчас мужчина живет в Варшаве, где у него начались серьезные проблемы со здоровьем. 1 апреля белорус сообщил, что после длительного ожидания ему наконец пересадили сердце, и поблагодарил всех причастных за помощь, пишет «Зеркало».

Впервые о своих проблемах Илья рассказал в августе 2024 года в группе Facebook «Беларусы ў Варшаве». Тогда он писал, что «уже долгое время беспрерывно лежит в больницах», надеясь вылечить сердце. Свой диагноз молодой человек не уточнил.

— Правда, стыдно обращаться к вам, — признался белорус. — <…> Все сбережения уже закончились, шеф просто перестал отзываться и хоть как-то помогать, друзей, знакомых и родственников у меня тут нет, да и сил нет вообще двигаться. Огромная просьба, даже мольба о помощи: может ли кто-нибудь привезти мне пару бутылок воды и пару муссов или каш? Я не прошу о финансовой помощи — мне неудобно. Я прошу только воды и чего-то съесть, что усвоит мой организм.

По словам Ильи, эта просьба далась ему нелегко, так как он «не умеет просить о помощи». Но после долгого лечения мужчина просто «не знает, как быть».

Спустя полгода, 1 апреля, мужчина поделился хорошей новостью: ему наконец пересадили сердце. Молодой человек говорит, что чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

— Спасибо огромное за вашу поддержку и заботу, как эмоциональную, так и финансовую! — обратился Илья к участникам группы «Беларусы ў Варшаве». — Свершилось действительно чудо! Я вас всех очень сильно люблю, благодарю и буду молить Бога за ваше здоровье и здоровье ваших детей!

Однако для реабилитации после операции белорусу нужен специальный корсет стоимостью 120 злотых (97 рублей по курсу Нацбанка на 2 апреля). Для оплаты ему не хватает всего 20 злотых (16 рублей), с которыми он просит помочь.

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