На аукцион выставили чемпионский Ferrari Михаэля Шумахера 2.04.2025, 15:09

За прославленный болид «Формулы-1» могут получить более 10 миллионов долларов.

В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили болид «Формулы-1» Ferrari 2001 года. За него могут получить более 10 миллионов долларов, ведь на авто выступал Михаэль Шумахер.

О прославленном спорткаре рассказали на сайте аукционного дома.

Этот болид Ferrari F2001 — одно из всего 11 авто, подготовленных к сезону «Формулы-1» 2001 года. На нем Михаэль Шумахер выступал в нескольких гонках.

В частности, за рулем этого Ferrari F2001 Шумахер победил в знаменитом Гран-при Монако. Позже на этом болиде немец также выиграл этап в Венгрии, что позволило ему досрочно завоевать титул чемпиона мира.

Чемпионский Ferrari Шумахера сохранили, а в 2024-2025 годах отреставрировали, и теперь он способен ездить самостоятельно. Его подготовили для использования на гоночном треке в рамках программы Ferrari Corse Clienti. Примечательно, что в 2017 году неотреставрированный автомобиль ушел с молотка за $7,5 миллиона.

Болид Ferrari F2001 разработан под руководством Росса Брауна и Рори Бирна. Он полностью изготовлен из карбона и весит всего 600 кг.

Спортивное авто оснащено высокооборотным 3,0-литровым V10 мощностью 825 л. с. при 17 000 об/мин и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 2 с и развить более 350 км/ч.

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