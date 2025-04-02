Неизвестный мужчина потушил пожар в бобруйском магазине и ушел по своим делам 2.04.2025, 15:28

Видеофакт.

Днем 1 апреля в бобруйском магазине «Твоё» на улице Социалистической произошел пожар, о чем продавец-консультант сообщила спасателям, рассказали в МЧС. В момент инцидента внутри были два продавца, заведующая магазином и один покупатель.

Когда спасатели приехали, то обнаружили лишь незначительное задымление. Люди из магазина уже вышли.

«Неожиданным героем этого дня стал именно покупатель, который смог самостоятельно ликвидировать пожар до прибытия спасателей. Он использовал порошковый огнетушитель, который находился в магазине. Благодаря оперативным действиям мужчины удалось избежать серьезных последствий», — рассказали в МЧС.

После успешного тушения пожара мужчина поспешил по своим делам, так что его имя осталось неизвестным.

Огнем в результате поврежден товар на площади 0,5 м2 и потолочный светильник, закопчен потолок.

Специалисты продолжают работу по установлению причины пожара. Не исключено, что к загоранию могло привести короткое замыкание светильника.

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