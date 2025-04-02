Британия анонсировала новую встречу «коалиции желающих» по Украине 2.04.2025, 15:59

Когда она состоится.

В следующий четверг, 10 апреля, в Брюсселе состоится новая встреча «коалиции желающих». Об этом сообщила делегация Великобритании при НАТО в соцсети Х в среду, 2 апреля.

Там отметили, что встречу возглавят министр обороны Великобритании Джон Гили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Других деталей встречи делегация не предоставила.

On 10 April, Defence Secretary @JohnHealey_MP 🇬🇧 and Minister of the Armed Forces @SebLecornu 🇫🇷 will host a meeting of the Coalition of the Willing at #NATO HQ in Brussels



Media should accredit via NATO by 1300 CEST 3 April 👇



🔗 https://t.co/oqJha1TVfL — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) April 2, 2025

Однако там напомнили, что 11 апреля также в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое проведут Великобритания и Германия.

Так называемая «коалиция желающих», возглавляемая Британией и Францией — это объединение стран, готовых помочь Украине своим миротворческим контингентом.

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