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Британия анонсировала новую встречу «коалиции желающих» по Украине

  • 2.04.2025, 15:59
Британия анонсировала новую встречу «коалиции желающих» по Украине

Когда она состоится.

В следующий четверг, 10 апреля, в Брюсселе состоится новая встреча «коалиции желающих». Об этом сообщила делегация Великобритании при НАТО в соцсети Х в среду, 2 апреля.

Там отметили, что встречу возглавят министр обороны Великобритании Джон Гили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Других деталей встречи делегация не предоставила.

Однако там напомнили, что 11 апреля также в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое проведут Великобритания и Германия.

Так называемая «коалиция желающих», возглавляемая Британией и Францией — это объединение стран, готовых помочь Украине своим миротворческим контингентом.

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