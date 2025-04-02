Цены на электричество могут упасть ниже нуля 2 2.04.2025, 16:07

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В Европе ожидается солнечная погода.

Теплое время года в Европе становится все солнечнее и продолжительнее, что приводит к избытку производства дешевой солнечной электроэнергии, а это, в свою очередь, может привести к падению цен на энергоресурсы ниже нуля, а также нарушить работу рынков и сетей, пишет bloomberg.

Производство солнечной энергии резко возрастет в апреле, так как наступают более длинные и солнечные дни. В то же время теплая погода сдерживает спрос на отопление домохозяйств. В такие моменты возникают отрицательные цены на электроэнергию, когда предложение превышает спрос. Этот избыток можно компенсировать либо повышением спроса, либо хранением электроэнергии.

Некоторые новые солнечные станции в Европе, чтобы предотвратить эту проблему, строятся с хранилищами, но этот сектор нуждается в дополнительных инвестициях. Однако ожидается, что эта проблема только усугубится, поскольку в этом и следующем году Европейский союз подключит к сети еще больше солнечных панелей и ферм.

Так, в марте периоды солнечной погоды увеличили производство солнечной энергии сверх спроса, отправив цены в отрицательную зону. В Германии доход от производства солнечной энергии уже упал и, как ожидается, продолжит падать в апреле.

Во Франции днем 1 апреля стоимость мегаватт-часа опускалась до минус 413 евро. В качестве причины Bloomberg тогда также называл нехватку аккумуляторов для хранения полученной солнечной энергии. До конца года Франция намерена увеличить выработку солнечной электроэнергии на 4,8 гигаватт по сравнению с 2024 годом. Агентство подчеркивает, что мощности солнечных станций будут расти по меньшей мере до 2035 года.

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