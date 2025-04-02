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Кадыров наградил продюсера, назвавшего Путина «пустышкой»

  • 2.04.2025, 16:17
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Кадыров наградил продюсера, назвавшего Путина «пустышкой»
Иосиф Пригожин

Награждение приурочено ко дню рождения продюсера.

Российский продюсер Иосиф Пригожин стал заслуженным деятелем искусств Чечни. Такое звание ему присвоил глава республики Рамзан Кадыров, передает «Грозный-информ». В указе говорится, что Пригожин отмечен «за личные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность, получившую широкую известность и общественное признание». Награждение приурочено ко дню рождения продюсера — 2 апреля ему исполнилось 56 лет. Сам он заявил, что для него «большая честь» получить такое звание. 

После начала войны в Украине, как пишет The Moscow Times, Пригожин оказался в центре скандала — в сеть утекла запись его разговора с миллиардером Фархадом Ахмедовым. В ходе беседы продюсер раскритиковал вторжение в Украину, назвал окружение Владимира Путина «кончеными тварями» и «преступниками», которые ведут себя «как боги», а самого президента — «пустышкой», который «про**ал [потерял] страну» и лишил будущего ее граждан.

Ситуацией заинтересовалась ФСБ, а z-активисты потребовали возбудить уголовное дело. Пригожин сначала отрицал подлинность записи, но позже признал, что «какие-то моменты есть реальные». Он подтвердил, что дружит с Ахмедовым. «У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это», — говорил Пригожин. Он также уверял, что поддерживает Путина, уважает его «как личность и фигуру планетарного масштаба», и называл войну с Украиной «вынужденной мерой», настаивая, что у президента якобы «не было других вариантов». Пригожин подчеркивал, что его собственная позиция — «пророссийская» и «никакой другой она быть не может».

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