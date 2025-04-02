Кадыров наградил продюсера, назвавшего Путина «пустышкой» 2.04.2025, 16:17

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Иосиф Пригожин

Награждение приурочено ко дню рождения продюсера.

Российский продюсер Иосиф Пригожин стал заслуженным деятелем искусств Чечни. Такое звание ему присвоил глава республики Рамзан Кадыров, передает «Грозный-информ». В указе говорится, что Пригожин отмечен «за личные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность, получившую широкую известность и общественное признание». Награждение приурочено ко дню рождения продюсера — 2 апреля ему исполнилось 56 лет. Сам он заявил, что для него «большая честь» получить такое звание.

После начала войны в Украине, как пишет The Moscow Times, Пригожин оказался в центре скандала — в сеть утекла запись его разговора с миллиардером Фархадом Ахмедовым. В ходе беседы продюсер раскритиковал вторжение в Украину, назвал окружение Владимира Путина «кончеными тварями» и «преступниками», которые ведут себя «как боги», а самого президента — «пустышкой», который «про**ал [потерял] страну» и лишил будущего ее граждан.

Ситуацией заинтересовалась ФСБ, а z-активисты потребовали возбудить уголовное дело. Пригожин сначала отрицал подлинность записи, но позже признал, что «какие-то моменты есть реальные». Он подтвердил, что дружит с Ахмедовым. «У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это», — говорил Пригожин. Он также уверял, что поддерживает Путина, уважает его «как личность и фигуру планетарного масштаба», и называл войну с Украиной «вынужденной мерой», настаивая, что у президента якобы «не было других вариантов». Пригожин подчеркивал, что его собственная позиция — «пророссийская» и «никакой другой она быть не может».

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