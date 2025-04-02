«Белые халаты»: Власти «прошляпили» вспышку гепатита А 2.04.2025, 16:30

1,624

В Беларуси 680 заболевших.

В Беларуси зафиксирована вспышка гепатита А, сообщают «Белые халаты».

На прошедшей 5 и 6 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге научно-практической конференции профессор из Беларуси Тамара Амвросьева представила доклад о положении дел с вирусным гепатитом А в стране. Оказалось, что по сравнению с 2023 годом показатель заболеваемости вирусным гепатитом А вырос в 8,4 раза (с 0,89 до 7,48 на 100 тысяч населения). А в эпидемический процесс было вовлечено 56 административных регионов (около трети населения страны). Всего — около 680 заболевших.

В январе-феврале 2024 года распространение вируса осуществлялось в основном пищевым путем передачи (то есть люди употребляли в пищу зараженные продукты), а с марта-апреля 2024 года произошло увеличение значимости контактно-бытового пути (люди начали заражать друг друга — и этот процесс продолжается сейчас, хоть и не так интенсивно). В 83% случаев заболевание протекало в желтушной (более тяжелой) форме, и из числа переболевших 98% ранее не были привиты против гепатита А.

Очевидно, что если бы ситуация была широко освещена, количество заболевших могло быть значительно меньше: как минимум, люди бы стали более ответственно подходить к мерам профилактики. Но нынешняя стратегия Минздрава, в который раз, заключается в том, чтобы «замолчать» проблему, пытаясь ее решить незаметно — даже ценой здоровья граждан, которых не посчитали нужным уведомить о происходящем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com