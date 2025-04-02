У белоруса нашли редчайшее бельгийское ружье XIX века 2.04.2025, 16:47

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Он хранил его дома.

В Краснопольском районе силовики провели обыск у местного охотника. Как оказалось, кроме зарегистрированного охотничьего ружья мужчина хранил еще два вида оружия.

У охотника нашли винтажное ружье и заржавевший пистолет, непригодный для стрельбы. По результатам экспертизы выяснилось, что мужчина хранил дома редкое бельгийское ружье «G. Kopplin Zulltchau».

Его во второй половине XIX века произвел бельгийский мастер. Судя по всему, на заказ, и таких ружей было выпущено совсем немного. Как отметили в комитете судебных экспертиз, похожий экземпляр «G. Kopplin Zulltchau» выставляется в Государственном историческом музее в Москве. Пистолет оказался французским «Mod. 1935A», его произвели в XX веке.

Охотник объяснил, что пистолет откопал в огороде, а ружье досталось ему от отца, который привез оружие из Германии. На сельчанина завели уголовное дело.

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