WSJ: Действия Путина — показуха 2.04.2025, 16:49

Глава Кремля строит для Трампа «потемкинскую деревню».

Стремление президента США Дональда Трампа к быстрой дипломатии с целью положить конец в войне России против Украины сталкивается с неспешным подходом Москвы и Киева.

Об этом пишет The Wall Street Journal, указывая, что Россия и Украина в отношениях с Трампом используют схожую тактику — «будьте любезны и не торопитесь».

Россия тянет время, наращивая свои достижения на фронте и добиваясь максимальных уступок на переговорах, но при этом все время твердит, что хочет мира.

С другой стороны, быстро согласившись с инициативой США о пркращении огня, Украина не спешит подписывать масштабную сделку, предложенную Белым домом, которая передаст Америке значительный контроль над природными ресурсами страны.

«Публично заявляя о готовности заключить сделку, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия», — пишет WSJ.

И Москва, и Киев, по всей видимости, рассчитывают на то, что терпение Трампа по отношению к другой стороне закончится первым. По словам бывшего посла США в Украине Джона Хербста, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал гибкость и готовность пойти навстречу Трампу, но рисковать будущим своей страны он не собирается.

Российский же диктатор Владимир Путин строит для Трампа потемкинскую деревню, сказал изданию Хербст. По его словам, любые жесты Путина в сторону Трампа являются лишь показухой.

За дипломатическим маневрированием России и Украины стоят попытки обеих сторон удержать Трампа на своей стороне, при этом не соглашаясь полностью на его требования, пишет WSJ.

Как подчеркивается в публикации, Украина стремится положить конец войне, не капитулируя перед РФ и не отказываясь от своей экономической независимости в пользу Америки. Москва хочет контролировать Украину и не допустить ее интеграции с Западом.

По мнению бывшего посла США в Польше и научного сотрудника Атлантического совета Дэниела Фрида, Киеву остается только надеться, что администрация Дональда Трампа осознает, что Москва не настроена на мир и ее терпение по отношению к Трампу иссякнет.

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