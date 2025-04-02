Ученые: Музыка из прошлого оживляет воспоминания людей 2.04.2025, 16:58

Какая песня сразу возвращает вас в прошлое?

Ученые из Института мозга и творчества (BCI) в Колледже литературы, искусств и наук Университета Южной Калифорнии в Дорнсайфе обнаружили, что ностальгическая музыка задействует как стандартную сеть мозга, связанную с памятью и саморефлексией, так и его схему вознаграждения. Исследование было опубликовано в журнале Human Brain Mapping, пишет techinsider.

Специалисты провели МРТ-сканирование мозга 57 человек в возрасте от 18 до 80 и старше. Всем испытуемым они давали послушать три типа песен: личные ностальгические (из их прошлого), знакомые, но не эмоциональные и незнакомые.

Результаты сканирования мозга показали, что ностальгические треки сильные всего активизировали области, отвечающие за автобиографическую память, эмоции и физическую реакцию на услышанное — у некоторых испытуемых непроизвольно двигались пальцы. Причем, у пожилых людей эти реакции были сильнее, чем у молодых.

«Ностальгические песни не просто возвращают воспоминания — они активируют мозг таким образом, что могут поддерживать эмоциональное благополучие и когнитивные функции, особенно у людей, живущих с нарушениями памяти»

Асал Хабиби доцент психологии и неврологии из Института мозга и творчества (BCI)

Ученые пришли к выводу, что музыка из прошлого активирует две ключевые системы мозга:

Сеть памяти — отвечает за воспоминания

Сеть вознаграждения — дает чувство удовольствия

Исследователи уверены: персональные плейлисты могут помочь пациентам с деменцией или болезнью Альцгеймера. Музыка из прошлого поможет восстановить связь между человеком и его близкими. Кроме того, прослушивание значимых песен снижает тревожность и улучшает настроение, помогает лучше запоминать информацию.

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