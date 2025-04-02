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СМИ: Актера Жан-Клода Ван Дамма обвинили в причастности к торговле людьми

  • 2.04.2025, 17:09
СМИ: Актера Жан-Клода Ван Дамма обвинили в причастности к торговле людьми
Жан-Клод Ван Дамм

В том числе и несовершеннолетними.

Известный актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в участии в сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, пишет румынское издание Libertatea.

Расследование было начато по заявлению 26-летней гражданки Румынии, которая утверждает, что подверглась эксплуатации со стороны актера десять лет назад в Каннах. Она рассказала, что была не одна и девушек «отдали актеру» и что присутствовавшие знали о происходящем.

Адвокат потерпевшей Адриан Кукулис заявил, что артист во время своего пребывания во Франции десять лет назад воспользовался сексуальными услугами пяти девушек румынского происхождения.

По словам юриста, уголовное дело против Ван Дамма завели по трем статьям Уголовного кодекса Румынии. Его уличили в использовании услуг эксплуатируемого лица, создании преступного сообщества и торговле людьми.

По данным портала Hotnews, девушек для актера подбирал румынский предприниматель и владелец модельного агентства Морел Боля. По данным следствия, он вовлекал девушек в деятельность, связанную с «сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения».

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