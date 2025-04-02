Белорусов ждут сугробы до 25 сантиметров
- 2.04.2025, 17:11
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Возвращение в декабрь.
В Беларуси в первые выходные апреля ожидаются сильные снегопады, сообщил тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Ранее белорусские синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси.
И предварительные прогнозы зарубежных погодных моделей это подтверждают. С уверенностью сайт Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, информирует, что в ближайшие выходные в Беларуси - резкая перемена погоды.
- Мы опять вернемся в условный декабрь, - прокомментировали в телеграм-канале.
Так, в субботу, 5 марта, на северной частью Украины на холодном фронте обширного циклона начнет образовываться фронтальная волна, на которой примерно 07.00-09.00 часам начнутся завихрения. Это приведет к образованию частного циклона. А за счет системы ветра в атмосфере данный циклон, находясь в субботу над югом Беларуси окклюдируется и к воскресенью, 6 апреля, он станет малоподвижным высоким образованием.
- Циркуляцией циклона будет охвачена вся толща тропосферы вплоть до высоты 10 километров, - уточнили в телеграм-канале.
В итоге из-за длительного пребывания данного циклона над одним и тем же регионом возможно выпадение большого количества осадков. Предварительно синоптики считают, что осадки в виде снега и мокрого снега выпадут компактно, вероятнее всего, в центре и по юго-востоку Беларуси.
В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозируют обильные осадки уже с полудня субботы до вечера воскресенья.
- Выпадет приличное количество осадков в виде снега. В районе Барановичей - под 25 сантиметров, - подытожили эксперты.