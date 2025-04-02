Командующий ВМС Украины рассказал, как Россия пыталась спасти «Москву»
- 2.04.2025, 17:22
Корабль пытались оттянуть в Севастополь.
Россия пыталась спасти флагман своего Черноморского флота, крейсер «Москва» почти сразу после того, как в апреле 2022 года в него попали украинские ракеты. Об этом в интервью «Крым.Реалии» рассказал командующий ВМС ВС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.
По его словам, уже через полчаса после атаки к месту инцидента прибыли российские военные корабли, в частности фрегаты, ракетные катера и разведывательное судно. Они пытались взять крейсер на буксир и оттянуть его в Севастополь.
Командующий сообщил, что в этот отряд входили также суда поисково-спасательного обеспечения, одно из которых оказывало помощь крейсеру, чтобы он не затонул. "Москву» пытались удержать на плаву, затем взяли на буксир и начали транспортировать в направлении Севастополя. Впрочем, спасти корабль не удалось.
«В составе этого отряда находились и суда поисково-спасательного обеспечения. Там тоже было поисково-спасательное судно, которое оказывало помощь крейсеру, чтобы он не утонул. Потом взяли его на буксир. Как известно, буксировали в сторону Севастополя. Пытались спасти его, но не смогли», - рассказал Неижпапа.
Однако, по его словам, у россиян было достаточно времени - с обеда до утра, чтобы эвакуировать хотя бы часть экипажа. Вице-адмирал считает, что некоторые моряки с «Москвы» спаслись.
«Думаю, что часть экипажа спаслась. Да, не все, конечно, не все. Но сколько их там было конкретно, я вам никогда не смогу сказать», - отметил Неижпапа.