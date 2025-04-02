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Z-блогер обвинил Путина во лжи

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  • 2.04.2025, 17:35
  • 4,256
Z-блогер обвинил Путина во лжи

Оккупанты тянули спички, кто будет поднимать флаги над зданиями в Киеве.

Российский диктатор Владимир Путин врет, рассказывая, что не планировал захватывать Киев в 2022 году.

Такая задача была, но российская армия ее провалила. Об этом откровенно рассказал российский Z-военкор Максим Климов, пишет «Диалог».

Определенному подразделению РФ была поставлена задача по захвату правительственного квартала украинской столицы — Банковой.

«Я цитировал мемуары (...) человека, который находился в одном из военных организмов, который непосредственно должен был брать Банковую. Они там тянули спички, кто на каком здании будет поднимать флаги. Известны даты… Политическим руководством соответствующая задача ставилась», — рассказал Климов.

В минувшем году Путин, оправдываясь за этот провал, заявил, якобы не планировал вводить войска в украинскую столицу. Заявление Климова подтверждает, что Путин в очередной раз солгал.

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