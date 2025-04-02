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Российские марионетки в Украине поблагодарили режим Лукашенко

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  • 2.04.2025, 17:43
  • 2,606
Российские марионетки в Украине поблагодарили режим Лукашенко

Белорусский диктатор активно помогает коллаборантам.

Назначенные оккупационными российскими властями «главы Херсонской и Запорожской областей», а также т.н. «луганской народной республики» в обнародованных по случаю отмечаемого 2 апреля Дня единения народов Беларуси и России поздравлениях «вклад республики в обустройство мирной жизни в исторических регионах РФ», сообщило агентство ТАСС.

При этом «губернатор Херсонской области» Владимир Сальдо отдельно поблагодарил «белорусских друзей» за «возможность отдыха детям Херсонщины в оздоровительных лагерях», «губернатор Запорожской области» Евгений Балицкий выразил благодарность белорусской общине за вклад в развитие региона, а глава «лнр» Леонид Пасечник отметил, что «жители Луганщины постоянно ощущают реальную поддержку со стороны братской Беларуси» по «восстановлению производственно-экономических и торговых связей региона, развитию гуманитарных контактов».

Официальный Минск и провластные общественные организации поддерживают контакты с территориями Украины, оккупированными РФ.

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