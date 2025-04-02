В Светлогорском районе дом со стеклопакетами отдают всего за одну базовую
- 2.04.2025, 18:01
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Без аукциона.
За 1 базовую величину (42 рубля) без проведения аукциона продают жилой дом.
Земельный участок имеет площадь 0,56 га. Дом был построен в 1957 году. Площадь дома — 45 м кв., размер 5 на 9 м.
Как видно на фото, бывшие хозяева вставили стеклопакеты с москитными сетками. Дом выглядит ухоженным. Есть колодец, хозпостройки.
Специалистами дом был осмотрен 06.08.2024 и 20.02.2025 признан бесхозяйным.
Пустующий дом находится по адресу: Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, д. Малая Людвиновка, ул. Полевая, 38. Обращаться можно в Давыдовский сельский исполнительный комитет (7-35-61).