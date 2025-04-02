закрыть
2 апреля 2025, среда, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский робот Ardal эвакуировал троих раненых

  • 2.04.2025, 18:06
  • 1,210
Украинский робот Ardal эвакуировал троих раненых

Они месяц находились в окружении.

2 апреля вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал в Telegram украинского робота Ardal, который помог украинским военным эвакуировать раненых с поля боя.

«Робот Ardal прошел более 17 км под обстрелами минометов и арты, чтобы эвакуировать раненых бойцов, которых не удавалось забрать из серой зоны», – написал чиновник.

Он уточнил, что робот спас троих раненых, которые месяц находились в окружении.

По словам Федорова, разработчики наземного роботизированного комплекса – компания Burevii, участник Brave1 – участвовали в планировании операции вместе с 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригадой.

«Миссия была сверхсложной, она проходила на одном из самых горячих участков фронта, где постоянно летают вражеские дроны и наводят артиллерию. В операции участвовали более 50 человек, привлекали средства РЭБ и РЭР, аэроразведку, а также дроны-бомберы, отвлекавшие внимание противника. [...] Результат: раненых эвакуировали и доставили в госпиталь, а Ardal остался невредимым», – рассказал вице-премьер-министр.

Федоров отметил, что сейчас государство максимально активно закупает наземные роботизированные платформы, чтобы «перевести все логистические задачи на роботов и сохранить максимальное количество жизней наших военных».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина
Китайская заграница не помогла
Китайская заграница не помогла Владимир Рувинский