Украинский робот Ardal эвакуировал троих раненых 2.04.2025, 18:06

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Они месяц находились в окружении.

2 апреля вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал в Telegram украинского робота Ardal, который помог украинским военным эвакуировать раненых с поля боя.

«Робот Ardal прошел более 17 км под обстрелами минометов и арты, чтобы эвакуировать раненых бойцов, которых не удавалось забрать из серой зоны», – написал чиновник.

Он уточнил, что робот спас троих раненых, которые месяц находились в окружении.

По словам Федорова, разработчики наземного роботизированного комплекса – компания Burevii, участник Brave1 – участвовали в планировании операции вместе с 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригадой.

«Миссия была сверхсложной, она проходила на одном из самых горячих участков фронта, где постоянно летают вражеские дроны и наводят артиллерию. В операции участвовали более 50 человек, привлекали средства РЭБ и РЭР, аэроразведку, а также дроны-бомберы, отвлекавшие внимание противника. [...] Результат: раненых эвакуировали и доставили в госпиталь, а Ardal остался невредимым», – рассказал вице-премьер-министр.

Федоров отметил, что сейчас государство максимально активно закупает наземные роботизированные платформы, чтобы «перевести все логистические задачи на роботов и сохранить максимальное количество жизней наших военных».

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