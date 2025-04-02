Британскую теннисистку увезли с корта в инвалидном кресле на турнире WTA

Британскую теннисистку увезли с корта в инвалидном кресле на турнире WTA2
- 2.04.2025, 18:08
Франческа Джонс потеряла сознание при подаче.
Британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча турнира WTA в колумбийской Боготе и покинула корт в инвалидном кресле, сообщает Sky Sports.
Джонс в первом круге встречалась с аргентинкой Хулией Риерой. В третьем сете, проигрывая со счетом 2:6, 7:5, 3:5, британка упала в обморок при подаче. Соперница и медики помогли ей покинуть корт.
У британки, вероятно, возникли проблемы с дыханием, отмечает издание. Джонс второй раз в этом году и 19-й раз в карьере не смогла доиграть матч, ранее у нее часто случались сильные судороги.
Теннисистка, занимающая 129-е место в рейтинге, родилась с редким генетическим синдромом эктродактилии — эктодермальной дисплазии, у нее нет двух пальцев на руках и трех на ногах.