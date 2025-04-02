ВСУ разбили колонну техники россиян на Новопавловском направлении

ВСУ разбили колонну техники россиян на Новопавловском направлении1
- 2.04.2025, 18:10
Видеофакт.
Вооруженные Силы Украины отбили штурм российских оккупационных войск на Новопавловском направлении. Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады и отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого разбили колонну техники россиян, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Telegram.
Войска РФ пытались использовать плохие погодные условия в свою пользу и бросили в наступление значительное количество мотоциклов и три боевых машины пехоты. Однако оккупантам не удалось застать украинских военных врасплох. Силы обороны «выжгли» колонну и ликвидировали российскую пехоту.