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В Гродно опрокинулся МАЗ

  • 2.04.2025, 18:13
В Гродно опрокинулся МАЗ

Фотофакт.

Сегодня, 2 апреля, в Гродно в микрорайоне Ольшанка опрокинулся грузовик вместе с прицепом. Читатели «АвтоГродно» сообщают первые подробности.

Инцидент произошел около 12:40 вблизи перекрестка улиц Короткевича и Огинского.

По предварительным данным, грузовик двигался со стороны проспекта Лебедева и при подъезде к перекрестку водитель резко поехал влево: снес несколько пролетов забора на разделительной полосе, выехал на встречную полосу и опрокинулся вместе с прицепом, перекрыв две полосы улицы.

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ Гродно и скорой помощи. Водителю оказывают медицинскую помощь. Насколько известно, мужчина не получил серьезных травм. Другие люди в ДТП не пострадали.

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