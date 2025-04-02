В Гродно опрокинулся МАЗ
- 2.04.2025, 18:13
Фотофакт.
Сегодня, 2 апреля, в Гродно в микрорайоне Ольшанка опрокинулся грузовик вместе с прицепом. Читатели «АвтоГродно» сообщают первые подробности.
Инцидент произошел около 12:40 вблизи перекрестка улиц Короткевича и Огинского.
По предварительным данным, грузовик двигался со стороны проспекта Лебедева и при подъезде к перекрестку водитель резко поехал влево: снес несколько пролетов забора на разделительной полосе, выехал на встречную полосу и опрокинулся вместе с прицепом, перекрыв две полосы улицы.
На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ Гродно и скорой помощи. Водителю оказывают медицинскую помощь. Насколько известно, мужчина не получил серьезных травм. Другие люди в ДТП не пострадали.