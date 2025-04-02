Зеленский объяснил, что заставит Россию согласиться на полное перемирие
- 2.04.2025, 18:14
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Для этого необходимо давление со стороны США.
Россия может согласиться на полное прекращение огня с Украиной без дополнительных условий. Но для этого необходимо давление со стороны США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Украина продемонстрировала - и все это подчеркивают — готовность к полному и безусловному прекращению огня. Мы не ставим каких-либо условий, и россияне не имеют права ставить какие-либо условия», - подчеркнул глава государства на встрече с представителями бизнеса Днепропетровской области.
Он обратил внимание, что Украина выступает против снятия санкций с России для прекращения огня. И такую позицию поддерживают страны Евросоюза.
По словам Зеленского, Россия «уклоняется от перемирия», поскольку она хочет достичь определенных успехов на фронте. Свидетельством этого являются планы врага провести наступление на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях. Реализовать свои намерения врагу не удалось.
«Я думаю, что усиленное давление и диалог американцев с ними приведет все равно к прекращению огня», - считает президент Украины.