Ученые выяснили, в каком возрасте самое сильное похмелье
- 2.04.2025, 18:16
Студентам на заметку.
Исследователи Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что наиболее сильные симптомы похмелья испытывают люди в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает Daily Mail. Как показало исследование, опубликованное в журнале Alcohol and Alcoholism (издается Oxford University Press), участники старшей возрастной группы (46–65 лет) сообщали о головной боли, тошноте и усталости в два раза реже.
Авторы объясняют это тем, что с возрастом снижается болевая чувствительность и развивается толерантность к алкоголю.
В целом мужчины чаще женщин жалуются на похмелье, за исключением тех, кто старше 66 лет. Хотя ранее считалось, что с возрастом печень хуже метаболизирует спиртное, ученые предполагают, что восприятие похмелья также связано с психологической адаптацией.