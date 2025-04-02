Россиянам могут разрешить рассчитываться с белорусами за машины наличкой 2.04.2025, 18:37

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Как известно, граждане РФ обязаны оплачивать зарубежные покупки через российские банки. То есть приехать с наличкой и купить авто в Беларуси, передав деньги продавцу, — это уже нарушение валютного регулирования.

Но на днях появилась информация, что Минфин соседней страны допускает в будущем возможность расчётов с нерезидентами РФ в наличных деньгах.

Это следует из письма за подписью заместителя министра финансов России Алексея Моисеева в адрес президента Национального автомобильного союза, пишут «Известия».

В ведомстве отмечают, что с учетом текущей ситуации с ограничениями трансграничных платежей, вызванной внешними причинами, «снятие правовой неопределённости при совершении резидентами сделок купли-продажи автомобилей с нерезидентами — гражданами стран ЕАЭС с использованием иностранной валюты возможно лишь путем изменения валютного законодательства РФ».

По закону сделки россиян с нерезидентами должны проводиться только в безналичной форме с переводом денег на банковские счета — в российском или зарубежном банке; за наличную форму может быть наложен крупный штраф (20—40% от суммы договора). По сути же, россияне и граждане других стран ЕАЭС нередко проводят сделки именно с передачей купюр из рук в руки.

К примеру, прошлой осенью вскоре после покупки за наличные подержанного кроссовера у гражданина Кыргызстана москвичка получила от Федеральной налоговой службы штраф почти на 900 тысяч росс. рублей (цена кроссовера при этом была 2,85 млн росс. рублей).

На текущий момент предложение вывести сделки по купле-продаже автомобилей между россиянами и гражданами других стран ЕАЭС из-под действия закона «О валютном регулировании и валютном контроле» находится в проработке.

Совместно с Банком России и заинтересованными органами исполнительной власти будет сформирована консолидированная позиция. При этом какие-либо законодательные инициативы по данному вопросу отсутствуют. Решение о его поддержке также не принято.

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