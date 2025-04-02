США ввели новые санкции против России 2.04.2025, 18:53

Кто попал под ограничения.

США ввели новые санкции против России. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз.

Об этом сообщает Минфин США.

Стоит заметить, что формальная причина санкций — якобы противодействие терроризму. Однако всех, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и поставке его в Йемен.

В санкционный список попали:

Юрий Беляков;

Вячеслав Виданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ООО «Эдисон»;

ООО «Колибри Групп»;

ООО «Скай Фрейм»;

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкер под флагом России AM Theseus

Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов — это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.

Другие — это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют российское гражданство. Они являются учредителями «Скай Фрейм» и «Колибри групп».

В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.

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