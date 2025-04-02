США ввели новые санкции против России
- 2.04.2025, 18:53
Кто попал под ограничения.
США ввели новые санкции против России. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз.
Об этом сообщает Минфин США.
Стоит заметить, что формальная причина санкций — якобы противодействие терроризму. Однако всех, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и поставке его в Йемен.
В санкционный список попали:
Юрий Беляков;
Вячеслав Виданов;
Сохраб Гайрат;
Ушанг Гайрат;
ООО «Эдисон»;
ООО «Колибри Групп»;
ООО «Скай Фрейм»;
AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
балкер под флагом России AM Theseus
Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов — это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.
Другие — это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют российское гражданство. Они являются учредителями «Скай Фрейм» и «Колибри групп».
В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.