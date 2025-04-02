Гендиректор ВОЗ: Новая пандемия может начаться в мире уже завтра 6 2.04.2025, 19:00

3,060

Тедрос Аданом Гебрейесус

Для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение.

Новая пандемия может начаться в мире уже «завтра», для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор призвал государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Он подчеркнул, что если страны будут действовать по отдельности, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com