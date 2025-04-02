Гендиректор ВОЗ: Новая пандемия может начаться в мире уже завтра

Гендиректор ВОЗ: Новая пандемия может начаться в мире уже завтра6
- 2.04.2025, 19:00
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Для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение.
Новая пандемия может начаться в мире уже «завтра», для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
Гендиректор призвал государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Он подчеркнул, что если страны будут действовать по отдельности, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения.