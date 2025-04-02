Минчан спросили, в каком возрасте пора съезжать от родителей 6 2.04.2025, 19:04

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Ответы вас удивят.

Журналист Blizko.by вышел на улицы Минска с вопросом, в каком возрасте пора съезжать от родителей. Вот какими получились ответы.

Молодежь, как правило, отвечала, что начинать самостоятельную жизнь нужно в 17−18 лет:

«Чем раньше − тем лучше».

«Думаю, что двадцать один — это уже много».

А на вопрос, почему некоторые люди живут с родителями и в 25 лет, отвечают, что «это удобно»:

«Все подогрето, живешь на всем готовом».

«Несамостоятельность, наверное».

Однако если, например, 22-летний парень живет у мамы с папой — это еще необязательно «красный флаг», уверена одна девушка: «Все равно он будет потом всего добиваться, строить карьеру. Все хорошо».

Еще один молодой человек высказал мнение, что «большинство просто в зоне комфорта находятся и не задумываются о том, что нужно [самостоятельно] какие-то проблемы решать». Однако это осознание «само приходит со временем», добавил он.

А представитель более старшего поколения считает, что в каждой семье все бывает индивидуально и единого рецепта нет:

«Разные дети есть, разные ситуации, разные воспитания, разный уровень дохода».

«В принципе должна быть самостоятельность, но самостоятельности нужно учиться. А просто бездумно все выкинуть завтра — тоже неправильно».

«Мы даже и не жили [долго с родителями], нет опыта такого».

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