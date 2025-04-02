«Помидоры уже давно деликатес» 2 2.04.2025, 19:21

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Минчанин показал цены на фрукты и овощи в «Евроопте».

Белорус показал, сколько сейчас стоят фрукты и овощи в магазине, а пользователи в комментариях возмущаются, что купить обычный набор продуктов в Беларуси «с каждым годом становится все сложнее», передает CityDog.

Владислав записал видео из «Евроопта», где по очереди назвал цены на фрукты и овощи. По его словам, сейчас кокос в магазине продают по 8,89 рубля за кг, мандарины — 8,49 рубля, ананас — 9,99 рубля, питахайю — 17 рублей, «хотя ее везут из Таиланда».

Но больше всего его удивили цены на «самые обычные» продукты:

Томат — от 12 до почти 17 рублей.

Перец — 13,79 и 16,79 рубля.

Чеснок — 16 рублей.

«Чеснок, б***ь, который как бурьян в огороде растет, — 16 рублей! Я что-то не пойму вообще», — говорит мужчина в видео.

В комментариях под видео белорусы сравнивают стоимость овощей с ценами в Европе, где, по их словам, даже импортные продукты стоят дешевле. Многие возмущаются, что при белоруcских зарплатах такие цены делают правильное питание практически недоступным.

«Покажите это недоумкам, которые пытаются всех убедить, что у нас все самое дешевое и вкусное», — Андрей.

«А еще в этом году качество овощей желает лучшего. Нет ни картошки, ни морковки, ни лука нормального», — Алина.

«Вот так и живем. Помидоры уже давно деликатес, и не каждый себе позволит. Конечно, есть дешевые, но они стеклянные, их есть невозможно», — miss_en_.

«Я вчера в „Санте“ помидоры купила за 15,99 руб., и были те же слова, что и у вас, но только матов побольше, потому что помидоры из РБ», — dragon_fly2203.

«В „Грине“ желтый томат 21 руб. Как говядина практически», — larser_cake.

«Вот и попробуй позволить себе правильное питание», — Наталья.

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