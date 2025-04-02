В Луганской области ВСУ с помощью FPV-дронов подожгли российскую БМП

В Луганской области ВСУ с помощью FPV-дронов подожгли российскую БМП1
- 2.04.2025, 19:45
Видео.
В Луганской области бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.
Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Как сообщается, в Луганской области аэроразведка выследила, а пилоты подразделения БПЛА Signum с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.
«Подразделение Signum вызывает панику в рядах противника. Пилоты БПЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг считает себя в безопасности», - говорится в сообщении под видео.