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В Луганской области ВСУ с помощью FPV-дронов подожгли российскую БМП

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  • 2.04.2025, 19:45
В Луганской области ВСУ с помощью FPV-дронов подожгли российскую БМП

Видео.

В Луганской области бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.

Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Как сообщается, в Луганской области аэроразведка выследила, а пилоты подразделения БПЛА Signum с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.

«Подразделение Signum вызывает панику в рядах противника. Пилоты БПЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг считает себя в безопасности», - говорится в сообщении под видео.

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