«Сегодня выезд из Варшавы, а он не приехал» 2.04.2025, 20:34

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Белорусы нашли автобусного перевозчика, которого советуют избегать.

Белорус рассказал в приграничном чате, что 28 марта должен был уехать из Варшавы в Брест на автобусе перевозчика Robex, но тот вообще не приехал. Ему пришлось купить билет на другой автобус. Вопросы к этому перевозчику есть не только у белорусов, но и у поляков — на странице Robex в гугл-картах десятки негативных отзывов. BGmedia рассказывает, какие претензии у людей.

История белоруса, которая произошла с ним 28 марта

Белорус поделился неприятной историей в одном из приграничных чатов в пятницу, 28 марта (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«Люди, а кто-нибудь ездил когда-нибудь перевозчиком Robex? Купил на него билет на сегодня, Варшава — Брест, в 13.35 выезд из Варшавы. А он, падла, вообще не приехал и на вокзале в [отделе] информации ничего не смогли сказать. Типа „мы не знаем, да, есть такой, да, должен быть, но нет, и телефоны не отвечают — не знаем, будет или нет“. Ждал до 14 [часов], и пришлось купить билет на другой автобус до Бреста прямо на вокзале.

А мне еще этим Robex ехать обратно из Бреста — стремно. И если кто-то еще сегодня попал на этого перевозчика: как планируете возвращать деньги? Я им напишу, но, если что, пойду в суд. Кто-то еще тут есть, кто хочет вернуть свои деньги?»

На эту историю откликнулась белоруска:

«Да, у моей мамы так было, но деньги вернули хотя бы. Но п***ец драконили, а у мамы заканчивалась виза через день, поэтому я это пояснила. Может, из-за этого вернули деньги, ибо потом штраф могут дать, а позже вовсе и визу не получишь».

Также белорусу посоветовали пользоваться услугами государственных перевозчиков:

«Нужно ехать брестским общественным транспортом или пинским автобусным парком, и будет вам счастье. А этот, скорее всего, отправляется с Варшавы Всходней (другой вокзал в Варшаве. — Прим. ред.), вот его и нет. Нужно проверить из Бреста, куда ехать будет».

Один из пользователей телеграм-чата объяснил, почему некоторые автобусы не выполняют рейсы из Варшавы в Брест:

«Часто делают так: в 14.00, например, выезжает автобус из Варшавы в Брест. По проданным билетам они смотрят, что уходят в минус — и тупо не едут, не приезжают на платформу. И ты должен гадать, звонишь — говорят всякие отмазки, водитель, граница, погода и прочее. Они же предлагают [рейс] уже на 16.00. Подождать два часа, и тогда на конченном МАЗ, забитым битком, или в маршрутку на 10 человек они запихают туда 20. И, возможно, тогда вы поедете домой. Деньги, конечно, они возвращать не будут, обратно будут искать разные отмазки.

С такими перевозчиками я зачастую сталкивался именно из Варшавы (привет, автопарк Бреста). Кстати, название перевозчика они меняют, как я понял, но суть одна и та же. После этого самый оптимальный доезд до РБ — поезд из Варшавы в Тересполь».

Беларус поделился историей, которая произошла с ним в Варшаве 28 марта. Его автобус от перевозчика Robex вообще не приехал. Мужчине пришлось покупать новый билет.

Белорусы не согласились, что государственные перевозчики способны на такое:

«Что-то вы странного написали. Сколько лет ездил автобусами в/из Варшавы, самые нормальные перевозчики — брестский, пинский, минский автопарки. Ни одной проблемы за лет 8. Только их услугами и пользуюсь».

Раньше в приграничных чатах уже интересовались перевозчиком Robex. В последний раз — в июле 2024 года:

«Добрый день. Может, кто-то знает, что за перевозчик Robex? Собираюсь ехать из Варшавы в Брест, а так как на автобусе первый раз, не хочется приключений».

«Мой знакомый итальянец ехал перед Новым годом на таком, Robex. Все нормально, но перед польской границей они все пересаживались в другой автобус, который их там ждал. Тоже Robex. Тогда была напряженка с местами в автобусах, он купил билет у водителей, и сразу поехали на границу».

В гугл-картах у перевозчика Robex десятки негативных отзывов

Журналисты нашли страницу польского перевозчика Robex в гугл-картах. Офис у него находится в Бяла-Подляске, недалеко от границы с Беларусью. Рейтинг в гугл-картах — 1,2 звезды из 5 при 43 отзывах. 40 пользователей поставили Robex 1 звезду. Большая часть тех, кто оставил отзывы, — поляки. Есть несколько отзывов и на русском языке (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«Автобус отменили за 2 минуты до отправления, ни СМС, ни e-mail от перевозчика. Пришлось покупать билет на следующий автобус через несколько часов. В информации на вокзале сказали, что практически все их рейсы на Брест отменяются. Перевозчик, которого нет? Надеюсь, что хоть получится вернуть деньги».

«Поездка Брест — Люблин. Водитель игнорировал просьбы пассажиров остановиться для похода в туалет, когда мы заехали в Польшу, учитывая тот факт, что на границе мы стояли более 8 часов и туалета там не было. В Бяла-Подляске пересаживают на рейсовую маршрутку, которая останавливается в каждой деревне и кружит по всем городам в округе, поэтому время поездки увеличивается в разы».

«Билет был куплен 21.12.2023 на 13.35, Варшава — Брест. По итогу автобус приехал в 21.00 на 6-ю платформу. Во-первых, водители не извинились за существенное опоздание. Во-вторых, один из водителей позволил себе оскорбить семейную пару пожилого возраста из Украины. Была бы возможность поставить 0 звезд, я бы поставил, а так одна. Это была вторая и последняя моя поездка с данным перевозчиком».

«Всем, кто хочет ехать, лучше подумайте. Билет куплен на 24 декабря на 13.35, отправление Варшава — Брест. 25.12 в 4 утра автобуса нет. 15 часов ожидания, никто не выходит на связь».

«Первый и последний раз еду с этим перевозчиком, это не перевозчик, это шарашкина контора! По дороге от Бяла-Подляски до Тересполя 2 остановки, как итог — 1 час потерянного времени. Зачем? Водитель так и не смог ответить. Ладно 1 остановка, где менялись водители, но мы проехали 15 км — и следующая. Просто тупая потеря времени. На границе водитель стал запускать перед собой другие автобусы.

«На улице жара, кондиционер на стоянке не включает, топлива, говорит, нет. Блин, вы людей везете! Но и это еще не все. Водила решил подзаработать и перед границей стал догружать автобус левыми пассажирами, при этом даже не проверив, есть ли у них документы, хотя в Варшаве на вокзале просто мозг выносили с этими документами, спасибо, хоть анализы не пришлось предоставлять. Одна звезда для этого перевозчика — не то что много, это огромная оценка!»

«Если бы можно было поставить 0 звезд, я бы поставил, но, к сожалению, 1 минимум. В Варшаве на отправление автобус опоздал на 4 часа. 4 часа, Карл! Не 4 минуты, а 4 часа! Без предупреждения, просто не приехал вовремя, на улице 30 градусов жары.

Ну ладно, опоздал и опоздал, но приключения не заканчиваются. Доехали до Бяла-Подляски, нас всех высаживают из одного автобуса и пересаживают в другой, почти заполненный автобус, который едет в Брест. Отвратительный сервис, самое худшее, что я встречал в своей жизни. Я потратил день своего отпуска, чтобы доехать из Варшавы до Бреста при расстоянии 200 километров. Если у вас есть возможность (даже если ее нет), то лучше идите пешком — быстрее будет».

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