НАТО озвучила сумму военной помощи Украине 2 2.04.2025, 20:43

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Марк Рютте заявил, что Киев и впредь может рассчитывать на помощь со стороны Альянса.

Украина, подвергшаяся вооруженной агрессии со стороны России, может и впредь рассчитывать на военную помощь со стороны НАТО, несмотря на мирные инициативы президента США Дональда Трампа. «За первые три месяца текущего года союзники уже пообещали предоставить Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 20 млрд евро в 2025 году», - сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 2 апреля.

Рютте подтвердил, что координация военной помощи через командование в Висбадене будет продолжена. «Угроза со стороны России сохраняется», - констатировал он.

В прошлом году союзники мобилизовали на протяжении двенадцати месяцев около 50 млрд евро для поддержки Украины, но на фоне мирных инициатив Трампа возникли опасения, что США могут резко сократить военную помощь, чтобы принудить Киев к прекращению огня. Тем не менее, США пока продолжают поставки оружия Украине. Они лишь на короткий срок приостановили их в начале года.

Комментируя посредническую инициативу Трампа, Рютте заявил, что поддерживает любые усилия, направленные на «справедливое и долгосрочное завершение этой ужасной войны». Он выразил признательность Трампу за то, что тот сумел «преодолеть блокаду».

В то же время Рютте высоко оценил усилия Великобритании, Франции и других стран по согласованию гарантий безопасности для Украины. Эти гарантии могут вступить в силу, если Киев согласится на предложенное США перемирие.

Пресс-конференция Рютте была приурочена к встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в Брюсселе 3-4 апреля. Ожидается, что США вновь потребуют от европейских союзников значительного увеличения военных расходов. Новые целевые показатели должны быть согласованы на следующем саммите НАТО, который пройдет в июне в Гааге.

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