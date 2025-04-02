Послу РФ Грызлову мерещится «ползучая полонизация» Беларуси 16 2.04.2025, 21:07

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Борис Грызлов

Дипломат пугает Лукашенко «евромайданом».

Руками белорусских политических эмигрантов «реализуется очередная попытка ползучей полонизации» Беларуси. Такое заявление содержится в статье посла России в Беларуси Бориса Грызлова ко «дню единения народов», распространенной дипмиссией и пропагандистскими ресурсами РФ, обратил внимание «Позірк».

«Их (политэмигрантов. — Прим. ред.) главное оружие — мягкая сила, завлекающие публикации в соцсетях, безобидные на первый взгляд вирусные видеоролики и старательно оформленные познавательные материалы о «славных» биографиях псевдогероев, которые на деле являются предателями и угнетателями белорусской культуры, языка и духовного наследия», — написал Грызлов.

Он назвал это частью «большой и тщательно спланированной информационно-психологической спецоперации, призванной заложить ценностный и идеологический фундамент для последующего формирования националистического движения, которое в итоге должно вылиться в очередной «евромайдан».

По утверждению дипломата, против Москвы и Минска якобы ведется «гибридная агрессия, развязанная западными элитами».

«Эта опасная игра, направленная также против союза России и Беларуси, призвана сформировать у братского белорусского народа фальшивый образ враждебного сильного соседа, мечтающего — не вполне понятно зачем — подчинить и захватить. В кривом зеркале такого восприятия интеграция предстает едва ли не колониальным процессом, несовместимым с сохранением Беларусью государственного суверенитета», — считает он.

«Западная пропаганда», по версии Грызлова, «старается извратить историю взаимоотношений россиян и белорусов»: «Разрушить наше духовное начало».

Послу в связи с этим «очевидна угроза, которую таит в себе потакание разрушительному оголтелому национализму, коренящемуся в отрицании этнокультурного родства восточных славян». По его мнению, «именно такой сценарий был реализован на Украине» (орфография сохранена. — Прим.).

По его утверждению, продвигается тезис, что Беларусь «якобы является частью западной цивилизации», «из народной памяти старательно вымарываются страницы не столь давней истории, в частности, предшествующей освобождению Красной армией в 1939 году Западной Беларуси польской оккупации».

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