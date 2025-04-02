Белорус Шкурин забил дебютный гол за варшавскую «Легию»
- 2.04.2025, 21:26
Нападающий отличился в полуфинальном матче Кубка Польши.
Варшавская «Легия» с Ильей Шкуриным стала вторым финалистом Кубка Польши по футболу.
Столичный клуб разгромил в гостях хожувский «Рух» со счетом 5:0.
Шкурин появился на поле сразу после гола Павла Вшолека, заменив автора второго забитого мяча Марка Гуаля. Белорусский форвард довершил разгром соперника ударом головой на 84-й минуте.
Это первый гол Шкурина за «Легию» после перехода из «Стали». В предыдущих 6 матчах он отметился одной голевой передачей.
В финале «Легия» сойдется со щецинской «Погонью».