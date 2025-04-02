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Белорус Шкурин забил дебютный гол за варшавскую «Легию»

  • 2.04.2025, 21:26
Белорус Шкурин забил дебютный гол за варшавскую «Легию»

Нападающий отличился в полуфинальном матче Кубка Польши.

Варшавская «Легия» с Ильей Шкуриным стала вторым финалистом Кубка Польши по футболу.

Столичный клуб разгромил в гостях хожувский «Рух» со счетом 5:0.

Шкурин появился на поле сразу после гола Павла Вшолека, заменив автора второго забитого мяча Марка Гуаля. Белорусский форвард довершил разгром соперника ударом головой на 84-й минуте.

Это первый гол Шкурина за «Легию» после перехода из «Стали». В предыдущих 6 матчах он отметился одной голевой передачей.

В финале «Легия» сойдется со щецинской «Погонью».

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