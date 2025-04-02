У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- 2.04.2025, 21:27
Обошлось без пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья на юге Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 54 км от города Нисиноомоте, в котором проживают около 18 тыс. человек. Очаг был на глубине 26 км.
Землетрясение случилось в водах к востоку от полуострова Осуми, уточняет информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на метеорологическую службу страны.
Данных о погибших и пострадавших нет.