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У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

  • 2.04.2025, 21:27
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обошлось без пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья на юге Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 км от города Нисиноомоте, в котором проживают около 18 тыс. человек. Очаг был на глубине 26 км.

Землетрясение случилось в водах к востоку от полуострова Осуми, уточняет информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Данных о погибших и пострадавших нет.

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