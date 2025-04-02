Лебединая песня по-новому 1 Аркадий Янковский

2.04.2025, 21:36

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Аркадий Янковский

И у миллионов зрителей претензий не будет.

Среди политических новостей вы, наверное, не могли не заметить и сообщение в жанре светской хроники: дебют дочери бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова в Большом театре в качестве исполнительцы главной балетной партии в одном из спектаклей.

Шувалов входил (и, наверное, продолжает входить) в попечительский совет главного театра страны. Председатель госкорпорации ВЭБ известный спонсор и меценат, внимательный покровитель титульного храма искусства и своей дочери...

Небедная весьма семья, прославившаяся некогда полетом своих собачек на конкурс собственным бизнес-джетом, помните?

Ну а дочь, не собачка вовсе, ей оплатить карьеру – святое дело для миллиардера, заодно и Большому польза.

Итак, как выглядело это действо...

В день долгожданного дебюта Полины Шуваловой в Большом театре царило приподнятое настроение. В воздухе витал запах элитного парфюма, смешанный с лёгким ароматом дорогого коньяка из правительственной ложи. Впрочем, волнение чувствовалось не только среди публики, но и среди самих артистов.

– Ты видел, как она репетировала? – шептался за кулисами кордебалет.

– Плие, батман тандю, потом шпагат... и звонок папе.

– Главное – не смеяться, когда она на сцену выйдет, – сурово предупредил ведущий солист труппы. – Нам ещё ипотеки платить.

Публика собралась элитная. В первых рядах расположились тяжеловесы отечественной политики и бизнеса: министры, олигархи, функционеры, чиновники и их жёны, которые за десять минут до спектакля всё ещё обсуждали, кто из их детей поедет учиться в Лондон, а кто останется покорять российскую культуру. Занавес взлетел.

Началась магия театра. На сцену гордо выбежала главная героиня. Полина двигалась с таким энтузиазмом, что казалось, будто её вот-вот унесёт сила центробежного вращения. Кордебалет отчаянно старался синхронизироваться с её движениями, но дело шло так себе: кто-то случайно наступил на пачку партнёрши, кто-то едва не уронил декорацию в оркестровую яму.

Но самый напряжённый момент наступил во втором акте. Выйдя на сцену, звезда исполнила несколько па-де-бурре... и неожиданно закружился в таком вихре фуэте, что у сидящих в правительственной ложе глаза начали медленно, но верно закатываться в знак глубокой культурной приверженности.

– Боже, да это же гениально! – зашептались журналисты в кулуарах.

– Настоящий символ эпохи!

И действительно, на следующий день все газеты писали о том, что Полина Шувалова открыла новый стиль в классическом балете – «бюджетное неоклассическое вращение». Некоторые критики рискнули предположить, что это «глубокая метафора нестабильности отечественной экономики».

После спектакля состоялся приём, на котором отец Полины, сияя от гордости, принялся раздавать интервью.

– Мы с супругой всегда верили в талант дочери, – говорил он, не скрывая удовольствия. – Культура – наше все. Поэтому и финансируем ее, как можем. А тем временем в новостях объявили, что в ближайшую годовщину важного государственного события «Лебединое озеро» снова покажут по всем федеральным каналам. В главной партии, разумеется, выступит Полина.

И в этот раз уже никто не удивился.

Пусть юное псевдодарование потешит публику и балетных критиков (они по делу оттоптались уже на ее выступлении – можете обнаружить это в сети в достатке), интереснее другое. Очень хотелось бы увидеть "Лебединое озеро" со смыслом и на главных телеканалах.

Тогда, согласен буду и на Шувалову на сцене в любом качестве и в любой компании.

И у миллионов зрителей претензий не будет.

Лишь бы случился национальный повод для трансляции любимого балета!

Аркадий Янковский, kasparov.ru

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