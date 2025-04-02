Келлог назвал возможные цели новых санкций США против России 2.04.2025, 21:47

Кит Келлог

Вашингтон может ударить по теневому флоту РФ.

США могут ввести санкции в отношении российской нефти, а также нацелиться на заблокированные российские активы на фоне проблем с достижением прекращения огня, заявил Fox Business спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

Санкции следует ужесточать, чтобы добиться нужного результата, сказал Келлог. Он напомнил слова главы Минфина США Скотта Бессента о том, что Вашингтон «без колебаний» повысит уровень санкционного давления на Россию до максимального.

Министр финансов говорил, что санкции, введенные при президенте Джо Байдене, можно оценить на три из десяти, а те, что были последними (тогда ограничения ввели против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза») — на шесть из десяти. Теперь же США могут ввести санкции на десять из десяти.

«Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это те $300 млрд, которые хранятся в Бельгии. Можно было бы заняться ими. Взгляните на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти по всему миру. 70% этой нефти поступает через Балтийское море. Можно фактически перекрыть его», — сказал Келлог.

Келлог повторил, что Трамп расстроен из-за позиций России и Украины по поводу прекращения огня. Президент США 30 марта сказал, что был «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Владимира Путина ввести временное управление под эгидой ООН для проведения в Украине выборов.

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