Украина может получить британские вертолеты Puma 2.04.2025, 22:54

До 16 единиц.

Великобритания вывела свои транспортные вертолеты Puma HC.Mk из эксплуатации. Они были в строю 54 года.

Об этом сообщает Defense Express.

Как пишет издание, речь идет о довольно весомом количестве машин — до 16 единиц, которые прошли модернизацию в 2010-х годах, включая ремоторизацию на новые и более мощные двигатели.

По данным издания, существует вероятность того, что эти вертолеты будут переданы Украине. Об этом может свидетельствовать не только активная позиция Лондона, но и также то, что Украина в прошлом году получила аналогичные SA330 Puma от Португалии в количестве 8 единиц. Это значит, что авиапарк Украины может быть усилен однотипными вертолетами.

Интересно и то, что французское издание Avions legendaires пишет, что Великобритания готовит такую передачу. По данным СМИ, речь идет о 8-10 вертолетах.

Puma HC.Mk 2 являются транспортными вертолетами с общей грузоподъемностью до 2 тонн. Это либо 12 бойцов со снаряжением, либо до шести раненых на носилках с сопровождающими.

Однако британские Puma были модернизированы, и там установлены более мощные двигатели Makila 1A1 от Super Puma, по 1800 л.с. на каждом. Дальность полета составляет до 550 км, а скорость до 310 км/ч. Кабины вертолетов цифровизированы, а часть авионики обновлена.

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