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Белорусский бренд выпустил коллекцию одежды с Минском из розовых снов

  • 2.04.2025, 23:44
Белорусский бренд выпустил коллекцию одежды с Минском из розовых снов

Коллекция получила название «Мілы Мінск».

Mark Formelle выпустил коллекцию «Мілы Мінск» — для настоящих столичных cute girls. Иллюстрации от художницы Петры Климович показывают минские локации вроде Комаровки, Осмоловки и кинотеатра «Октябрь» в розово-сказочной эстетике, пишет «Онлайнер».

«Наша новая капсула — это визуальный манифест любви к Минску. Здесь город живой, он мечтает, играет, меняет цвета и приглашает рассмотреть его с новой, более фантазийной стороны. Минск в новой коллекции „говорит“ через детали: розовый свет на фасадах домов или фантазийные элементы, вплетенные в реальность совершенно знакомых мест», — рассказали в Mark Formelle.

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