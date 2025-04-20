Проверенный метод: как моментально заснуть всего за две минуты 20.04.2025, 1:25

Это вполне реально, если соблюдать простые правила.

Многие люди сталкиваются с проблемами засыпания, которые влияют на качество их сна и общее самочувствие. Специалист по физической терапии и фитнес-инструктор Джастин Агустин в своем видео на YouTube рассказал о том, как заснуть за 1 минуту, если не спится и о технике дыхания «четыре-семь-восемь».

«Главред» выяснил, как быстро заснуть за 2 минуты.

Как военные быстро засыпают - что помогает моментально заснуть

Джастин Агустин объясняет, что этот метод основан на контроле дыхания, что помогает снизить уровень стресса и тревоги, способствуя быстрому засыпанию. Он приводит пошаговую инструкцию:

Выдохните весь воздух через рот.

Вдыхайте носом в течение четырех секунд.

Задержите дыхание на семь секунд.

Медленно выдыхайте через рот в течение восьми секунд.

Повторите этот цикл четыре раза.

«Причина, почему мы делаем это ночью, заключается в том, что это помогает снизить уровень тревоги и стресса в вашем теле. Ваше дыхание является очень важным компонентом. Как только вы сможете взять его под контроль, вы заметите огромную разницу», - отмечает Агустин.

Он обращает внимание на то, что если вам трудно задерживать дыхание на 7 секунд, можно выполнять упражнение в более быстром темпе, но важно соблюдать пропорции 4-7-8.

Как спать правильно - как увеличить продолжительность сна

Специалист по физической терапии и фитнес-инструктор Джастин Агустин со ссылкой на китайского мастера Му Ю Чена утверждает, что большинство людей спят неправильно, что приводит к дискомфорту и проблемам со здоровьем.

Вот его рекомендации для оптимальной позы для сна:

Как правильно спать на боку

Подложить подушку под запястья - это поможет уменьшить напряжение и улучшить кровообращение.

Обнимать подушку - такой прием снимает напряжение с грудной клетки, облегчая дыхание.

Подкладывать подушку между бедрами - это поможет избежать дискомфорта в паховой зоне и проблем в долгосрочной перспективе.

Как правильно спать на спине

Класть подушку под ноги - это уменьшает давление в пояснице и улучшает кровообращение.

Правильно настраивать подушку под головой - она должна поддерживать шею, а не давить на макушку головы, что поможет уменьшить храп и напряжение в позвоночнике.

«Если подушка слишком высокая, она давит на макушку головы, заставляя подбородок опускаться к груди. Это может вызвать храп и проблемы с позвоночником. Поэтому важно правильно настроить поддержку шеи», - объясняет Джастин Агустин.

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