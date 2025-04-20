«Вас приветствует Украина» 20.04.2025, 2:37

Буданов показал эмоциональное видео возвращения пленных.

Накануне Пасхи, 19 апреля, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой вернулись 277 военных, которых встретили фразой «вас приветствует Украина».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

«277 украинских семей сегодня услышали желанную весть о возвращении их родных и близких. Благодарен семьям за ваше мужество и веру», - говорится в сообщении.

К своему сообщению Буданов добавил эмоциональное видео возвращения украинских героев домой. На кадрах видно, как военные радуются и обнимаются.

«Поздравляю нас всех и семьи освобожденных Защитников с этим прекрасным событием! Благодарен всей команде Координационного штаба, переговорной группе и всем, кто работал для возвращения ребят домой. Работаем дальше», - резюмировал руководитель ГУР.

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