Угольный кризис парализует российскую железную дорогу
- 20.04.2025, 3:50
В украинской разведке раскрыли детали.
В России углубляется кризис в угольной отрасли, что уже серьезно бьет по железнодорожным перевозкам. Из-за нехватки грузов сотни тысяч вагонов простаивают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Разведка отметила, что углубление кризиса в угольной отрасли России продолжает наносить удары по смежным секторам экономики РФ.
«Особенно сильно это почувствовали железнодорожные перевозки, страдающие от недостатка грузов - в первом квартале 2025 года значительно снизились объемы транспортировки российской железной дорогой экспортного угля в порты Азовского, Черного и Балтийского морей», - добавили в службе.
Основной причиной такого падения является неспособность угольных компаний обеспечить заявленные объемы поставок. Доля непредоставленного для перевозки угля достигла 30% от предварительно заказанного. Из-за этого железнодорожный монополист вынужден удерживать лишние вагоны, простаивающие без работы.
По состоянию на апрель 2025 года избыток вагонного парка в РФ уже достиг 295 тысяч единиц.
«Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и увеличивает расходы на обслуживание. Такая ситуация свидетельствует о серьезных дисбалансах во внутренней цепи поставок», - отметили в разведке.
Служба внешней разведки Украины прогнозирует, что санкции и проблемы с экспортом на традиционно высокорентабельные рынки и в дальнейшем будут усложнять функционирование отрасли.
«Углубление кризиса в свою очередь может обвалить не только угольную промышленность, но и в целом транспортную систему РФ», - подытожили в службе.
Заметим, что недавно стало известно о том, что объемы грузоперевозок по российской железной дороге в 2024 году упали до 15-летнего минимума.
Нехватка рабочей силы и локомотивов усилил проблемы с пропускной способностью, поскольку Москва перенаправляет торговые потоки из Европы в Азию, продолжая войну против Украины.