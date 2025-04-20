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Христиане всего мира отмечают Пасху

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  • 20.04.2025, 8:03
  • 1,486
Христиане всего мира отмечают Пасху

В этом году праздник общий для всех конфессий.

Католики, православные и протестанты в Беларуси и по всему миру празднуют Пасху.

Во всех католических костелах, православных церквях и протестантских молитвенных домах Беларуси прошли праздничные богослужения.

Пасха — самый ожидаемый светлый день для многих христиан. Пасха символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и ради спасения человеческого рода.

Пасха относится к праздникам с плавающей датой, так как праздник исчисляется по лунно-солнечному календарю и отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Несмотря на разницу в календарях, католики (григорианский календарь) и православные (юлианский календарь) в этом году отмечают Пасху в один день.

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