Христиане всего мира отмечают Пасху

Христиане всего мира отмечают Пасху5
- 20.04.2025, 8:03
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В этом году праздник общий для всех конфессий.
Католики, православные и протестанты в Беларуси и по всему миру празднуют Пасху.
Во всех католических костелах, православных церквях и протестантских молитвенных домах Беларуси прошли праздничные богослужения.
Пасха — самый ожидаемый светлый день для многих христиан. Пасха символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и ради спасения человеческого рода.
Пасха относится к праздникам с плавающей датой, так как праздник исчисляется по лунно-солнечному календарю и отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.
Несмотря на разницу в календарях, католики (григорианский календарь) и православные (юлианский календарь) в этом году отмечают Пасху в один день.