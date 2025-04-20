Военные на фронте ответили, почувствовали ли «пасхальное перемирие» Путина 20.04.2025, 8:09

3,986

Проект DeepState опросил около полусотни военнослужащих ВСУ.

«Пасхальное перемирие» на 30 часов, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, является очередной ловушкой. Большинство военных на фронте его не почувствовали.

Об этом информирует проект DeepState, который опросил около полусотни военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. Практически нигде так называемое «перемирие» от россиян не ощущается. С 18:00 до 22:00 19 апреля на фронте все еще фиксировались обстрелы и штурмы со стороны врага.

«Орехов, Каменское – прилеты арты, дроны врага работают. Бурлацкое – продолжаются обстрелы. Андреевка и Алексеевка – обстрелы. Немного затихло в районе Надиевки и Котляровки. Успеновка – штурмовые действия. Юг Покровска – минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин. Севернее Торецка – арта и штурмы. Часов Яр и южный фас – обстрелы. Лиманское направление – уменьшилась интенсивность. Район Купянска – обстрелы. Фиголевка – затихло пока. Липцы – обстрелы», – говорится в сообщении.

На отдельных участках действительно есть тишина. Но надо учитывать и то, что сегодня суббота, а враг во время выходных дает части своих сил отдохнуть.

Также не прекращаются обстрелы мирных населенных пунктов Украины. Под ударами были Доброполье и Херсон.

Авторы акцентируют, что перемирие не может быть односторонним, и о его введении стороны должны договариваться заранее. Сейчас Москва пытается выставить себя «миротворцем» в глазах США и показать, что способна «самостоятельно остановить боевые действия», без участия в этом Украины.

«В случае, если наши будут стрелять в ответ, а ответ будет даваться, то нас обвинят в нарушении договоренностей, о которых мы не договаривались. Кроме того, со слов одного из бойцов: «Если перемирие на день действительно будет, их столько на передний край натянется, что мы ахуе*м», – резюмировали в DeepState.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com