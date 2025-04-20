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Япония готова к серьезной уступке ради тарифного соглашения с США

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  • 20.04.2025, 8:17
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Япония готова к серьезной уступке ради тарифного соглашения с США

Токио может изменить нормы безопасности автомобилей и расширить импорт.

Япония под давлением Соединенных Штатов может изменить нормы безопасности автомобилей и расширить импорт.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Японии рассматривает возможность пересмотра правил безопасности автомобилей, чтобы заключить соглашение по таможенным тарифам с президентом США Дональдом Трампом.

Руководитель делегации от Японии Ресэй Акадзава начал переговоры по тарифам с американскими коллегами в Вашингтоне на прошлой неделе. Сейчас идет подготовка ко второму раунду переговоров.

Американские производители автомобилей уже давно жалуются на нетарифные барьеры, блокирующие доступ к японскому рынку, в частности на строгие стандарты безопасности.

В докладе торгового представителя США в марте, упоминалось о непринятии Японией сертификации американских стандартов безопасности как обеспечивающих такой же уровень защиты, как и ее собственные стандарты, уникальные протоколы испытаний и препятствия для создания сетей дистрибуции и обслуживания.

Японское правительство считает, что есть возможность смягчить некоторые критерии безопасности в стране, в частности, правила испытаний автомобилей на безопасность при авариях.

В сообщении правительства также отмечается, что Токио стремится увеличить импорт риса в рамках своей переговорной стратегии.

На этой неделе в Вашингтоне начинается ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, и министр финансов Кацунобу Като проводит последние приготовления к переговорам с министром финансов США Скоттом Бессентом 24 апреля.

Эта встреча усиливает предположение, что слабость иены может стать темой для обсуждения в рамках двустороннего соглашения.

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