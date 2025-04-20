«Мам, я все выдержал, я продержался»2
- 20.04.2025, 8:25
- 6,286
Невероятно чувствительные кадры возвращения украинцев из плена.
19 апреля в Украину из российского плена вернулись 277 защитников. Они впервые за долгое время стали на родную землю. Многие герои не могли сдержать слез. Они были так счастливы, что все вместе обнимались и приветствовали друг друга. Чувствительные видео с первыми минутами после возвращения украинских защитников домой разлетелись в Сети, пишет «Главред».
Украинские защитники завернулись в украинские флаги и гордо кричали «Слава Украине!».
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что большинство освобожденных из плена - молодые ребята, которые родились после 2000 года.
«Многие пробыли в плену долгие три года. Продолжаем борьбу за каждого украинца в неволе», - написал он.
Он добавил, что мама военного, которого в этот день вернули из плена, сделала для всех защитников символические пакетики. При этом для женщины стало сюрпризом, что в одном из этих автобусов будет ее родной сын. В этих пакетах были иконы, собственноручно сплетенные браслеты, шоколадная конфета и записка: «Мы вас очень ждали».
Уже на родной земле защитники смогли впервые позвонить своим родным и сказать эти важнейшие слова: «Меня обменяли, я дома». Один из военнослужащих, который был в российском плену целых три года, не смог сдержать своих эмоций, позвонив маме.
«Мамуль, я тебя так люблю, я так соскучился, я тебе передать не могу. Я три года сидел, мам, я все выдержал, я продержался. Мамуль, я скоро приеду, все будет хорошо. Пожалуйста, дождитесь меня», - сказал украинский защитник.