Утечка в Signal: уволенные сотрудники Пентагона обвинили команду Хегсета в клевете 3 20.04.2025, 8:33

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Дональд Трамп и Пит Хегсет



Фото: Demetrius Freeman/The Washington Post

Но при этом заявили, что поддерживают миссию Трампа по возвращению США к величию.

После скандала с утечкой данных, три недавно уволенных чиновника заявили, что неназванные должностные лица Пентагона оклеветали их репутацию «беспочвенными нападками».

Об этом сообщает The Washington Post.

В совместном заявлении в субботу - Дэн Колдуэлл, Колин Кэрролл и Дэрин Селник заявили, что «невероятно разочарованы» тем, как закончилась их служба в Пентагоне.

В последние несколько дней все трое были отстранены, а в пятницу уволены за то, что по словам чиновника Минобороны, было несанкционированным раскрытием конфиденциальной информации. Эти увольнения лишили и без того недостающую команду главы Пентагона Пита Хегсета - трех старших старших должностных лиц.

Также все мужчины отметили, что каждый из них ранее служил в армии и «понимает важность информационной безопасности и каждый день работает над ее защитой».

«На данный момент нам до сих пор не сообщили, за что именно нас расследуют, ведется ли еще активное расследование или вообще было ли реальное расследование «утечек» с самого начала», - говорится в заявлении.

Чиновники добавили, что хоть этот опыт «был бессовестным», но они по-прежнему поддерживают миссию администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса по возвращению Пентагона к величию и достижению мира посредством силы.

«Мы надеемся в будущем поддержать эти усилия в разных качествах», - сказано в их заявлении.

WP также написало, кем были и какие должности занимали уволенные сотрудники Пентагона. В частности,

Колдуэлл - был старшим помощником Хегсета (занимался различными вопросами внешней политики);

Селник - был заместителем начальника штаба Хегсета (уделял много времени кадровым вопросам);

Кэрролл был начальником штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга (специализировался на оборонных технологиях).

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