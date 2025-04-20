Жена путиниста Боярского раскрыла истинную причину его госпитализации 10 20.04.2025, 8:51

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Михаил Боярский

Дело не только в ушибах и переломах после падения с высоты.

Российский артист-путинист Михаил Боярский оказался в больнице из-за риска развития пневмонии после травмы. Причину госпитализации раскрыла его жена, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, пишет «Главред».

По ее словам, врачи опасались развития пневмонии, но смогли избежать негативных последствий.

«Пневмония может развиться, когда легкое ушибается - может развиться, а может не развиться», - отметила жена путиниста.

По ее словам, госпитализация стала скорее профилактической мерой, медики контролируют состояние артиста.

Она напомнила, что Боярский получил травмы после падения на сцене. В частности, его госпитализировали с сочетанной травмой груди и позвоночника, а также компрессионными переломами, закрытой травмой грудной клетки и ушибом легкого.

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